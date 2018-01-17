Вместо купели в бассейн: ярославцам предложили альтернативу иорданям

В Крещение можно будет окунуться в теплый бассейн

Ярославцам предложили альтернативно отпраздновать Крещение: вместо холодной иордани в тёплом бассейне. Такое объявление опубликовал ярославский дельфинарий.

— По традиции, священник освящает водоем, и каждый искупавшийся в нем в день Крещения очистится от грехов, — рассказали в дельфинарии. — Мы тоже решили освятить наши термальные бассейны под открытым небом. Батюшка проведёт обряд освящения воды для всех гостей нашего комплекса.

Все желающие смогут окунуться здесь 19 января с девяти часов утра до восьми часов вечера. Руководство дельфинария сделало посещение бассейна в этот день бесплатным, единственное условие — предварительно записаться по телефону 8 (4852) 67-95-20.

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