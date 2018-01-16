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Двое игроков ярославского «Локомотива» едут на Олимпиаду в Корею
16 января 2018
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Стало известно, что на Олимпиаду в Корею отправляются двое игроков ярославского хоккейного клуба.
Нападающий Брэндон Козун выступит в составе хоккейной сборной Канады, а защитник Якуб Накладал сыграет за сборную Чехии.
Мужской хоккейный турнир на Зимних Олимпийских играх пройдет с 14 по 25 февраля в Пхёнчане.
Остальные игроки «Локомотива» олимпийскую паузу в чемпионате КХЛ проведут в Дубае.
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Фото: Александра Савельева
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