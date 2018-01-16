Двое игроков ярославского «Локомотива» едут на Олимпиаду в Корею

Игроки «Локомотива» олимпийскую паузу в чемпионате КХЛ проведут в Дубае

Стало известно, что на Олимпиаду в Корею отправляются двое игроков ярославского хоккейного клуба.

Нападающий Брэндон Козун выступит в составе хоккейной сборной Канады, а защитник Якуб Накладал сыграет за сборную Чехии.

Мужской хоккейный турнир на Зимних Олимпийских играх пройдет с 14 по 25 февраля в Пхёнчане.

Остальные игроки «Локомотива» олимпийскую паузу в чемпионате КХЛ проведут в Дубае.

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