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В Рыбинске из садика из-за подозрительных игрушек эвакуировали детей

15 января 2018
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ЧП, происшествия, эвакуация, Рыбинск, детский сад

Сегодня днём в Рыбинске из детского сада №24 эвакуировали всех воспитанников и сотрудников. Мальчишек и девчонок вывезли за территорию ещё до того, как приехали полицейские. Дело в том, что взрослым показались подозрительными игрушки, которые кто-то подкинул на площадку, где гуляет ребятня.

— На территорию детского сада из окна здания, расположенного рядом, кто-то выкинул игрушки, — сообщили в полиции. — Их уже проверили специалисты. Никакой опасности они не представляют. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

После того как сапёры проверили подброшенные игрушки, дети и воспитатели вернулись в садик.

Напомним, в Ярославле власти выбрали лучшие детские садики. Мы сходили в один из них и посмотрели, чем же он так хорош. Смотрите фото и видео.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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