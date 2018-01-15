Аэропорт Туношна запустил рейсы в Турцию: откуда выгоднее улететь на море

Теперь ярославцы смогут летать в Турцию, как на дачу. Аэропорт Туношна запускает рейсы в Анталию. Путёвки начал продавать туроператор «Интурист». В Туношне уточнили, что рейсы запустят со 2 июня. Однако многие ярославцы засомневались: а стоит ли лететь из Ярославля? Наверняка это будет дороже, чем из Москвы. Да и в турагентствах пожимают плечами: неизвестно, что выгоднее. Из Ярославля ведь будут летать только «Саратовские авиалинии». У перевозчика не будет конкурентов, поэтому и цену они будут устанавливать такую, какую им выгодно. Поэтому мы пообщались с несколькими турагентствами и узнали, как выгоднее всего улететь в Турцию.

Ультра всё включено

Для примера взяли стандартную семью из троих человек: папа, мама и семилетний ребёнок. Выбрали отель Trendy Lara Hotel 5* в Анталии. Отзывы о нём сплошь положительные, да и турагенты говорят: гостиница новая, территория большая, ухоженная, инфраструктура развитая. Есть и ещё один плюс: «ультра всё включено». Это когда можно есть и пить в любое время дня и ночи в неограниченных количествах. А наши туристы так любят.

Что говорит туроператор

Сначала мы позвонили самому туроператору в Москву.

— Вылеты из Ярославля — с третьего июня. Стоимость путёвки на неделю — 114 544 рубля за стандартный номер. Из Москвы в этот же самый отель путёвка будет стоить 92 490 рублей, — сообщили в «Интуристе».

Дорого и небезопасно

Звоним в «Яроблтур».

— На неделю на семью из трёх человек в отель Trendy Lara Hotel путёвка обойдётся в 77 600 рублей. Правда, вылет из Москвы. Из Ярославля путёвка будет стоить 114 500 рублей. Но здесь нет никакой гарантии, что вылеты всё-таки состоятся. В прошлом году была такая же история с «Пегасом». Также были выставлены путёвки, но через месяц всё это дело закрылось. Дело в том, что наш аэропорт ещё не готов к международным рейсам. Деньги, конечно, не пропадут. Туроператор обязан вам их вернуть. Другое дело, что они всеми силами будут пытаться продать вам что-то другое за те же деньги, но уже с вылетом из Москвы, — рассказали в «Яроблтуре».

На вопрос, когда можно безбоязненно покупать туры в Турцию с вылетом из Ярославля, в «Яроблтуре» затруднились ответить.

— Наверное, когда первые рейсы состоятся. Но там уже и цены будут совсем другие, — ответили нам.

Звоним в «1001 тур».

— Можно из Ярославля в Турцию улететь? — спрашиваем.

Можно. Вылеты стоят с третьего числа. Путёвка на троих — 114 500 рублей. Из Москвы в этот же самый отель почти 93 тысячи.

— На мой взгляд, путёвка с вылетом из Ярославля стоит недорого. Выгодно купить её, а не ехать в Москву. Плюс ко всему, это удобно. Тем более с ребёнком. Ближе к датам, конечно, станет дороже. С 1 мая большинство отелей вообще встают на «стопы». Правда, ещё не утверждено расписание, то есть, нет времени вылета. Возможно, ещё к этой сумме прибавится что-то за багаж. Потому что сейчас ярославские туристы платят за багаж отдельно. Но я бы советовала нашим туристам покупать путёвки с вылетом из Ярославля, — рассказали в турагентстве «1001 тур».

Из Ярославля дороже на 37 тысяч

Но, на наш взгляд, выгоднее всё-таки лететь из Москвы. Во-первых, разница в стоимости (если покупать у «Яроблтур») в 37 тысяч. А это ещё стоимость ещё одной путёвки. Во-вторых, вылеты из Москвы ежедневные и можно подобрать себе удобные дату и время. Ну и в третьих, возможность выбрать, если захочется, любимую авиакомпанию. Всё-таки надёжность и точность в расписании – одни из главных пунктов при выборе авиаперевозчика.

При вылете из Ярославля один – и, несомненно, очень важный плюс: около трёх часов и вы на море. Кому как удобнее – каждый решит сам. Зато теперь у ярославцев появилась возможность выбора.