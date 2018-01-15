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После ночного ДТП в Брагино вспыхнул «Рено-Логан»
15 января 2018
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Ночная авария на перекрестке улицы Урицкого и Ленинградского проспекта закончилась пожаром. Видео полыхающего автомобиля опубликовал Денис Киселев в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте».
Авария произошла примерно в половину второго ночи. Столкнулись автомобили «Ниссан-Примера», «Рено-Логан». После столкновения под капотом «Рено» вспыхнул огонь.
— В результате ДТП пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе МЧС.
Фото: Аня Кузнецова "Подслушано в Ярославле"/VK.com
Видео: Денис Киселев
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