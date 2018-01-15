После ночного ДТП в Брагино вспыхнул «Рено-Логан»

Авария закончилась пожаром

Ночная авария на перекрестке улицы Урицкого и Ленинградского проспекта закончилась пожаром. Видео полыхающего автомобиля опубликовал Денис Киселев в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла примерно в половину второго ночи. Столкнулись автомобили «Ниссан-Примера», «Рено-Логан». После столкновения под капотом «Рено» вспыхнул огонь.

— В результате ДТП пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе МЧС.



