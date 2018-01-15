Жених обокрал невесту на восемь тысяч рублей

С женихом женщина общалась через соцсети

В полицию Переславля-Залесского поступило заявление от 34-летней женщины. Молодой человек обманом списал с ее электронного кошелька восемь тысяч рублей.

В одной из соцсетей женщина познакомилась с ярославцем. Он с ходу предложил выйти за него замуж и сказал, что хочет финансово помочь женщине и её детям.

— Специально для получения денег женщина создала электронный кошелек и передала своему новому другу регистрационный номер и код для входа в платежную систему, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Мужчина сказал, что переведет 37 тысяч рублей, но для этого надо пополнить электронный кошелек на 6 тысяч 800 рублей, которые спишут как процент за проведение операции. После того как женщина положила деньги на электронный кошелек, мужчина сказал, что хочет перевести ей больше денег — 75 тысяч рублей, но и комиссия в этом случае возрастет, поэтому попросил пополнить электронный кошелек еще на 1200 рублей.

Как только женщина положила деньги, все восемь тысяч с электронного кошелька пропали, телефон жениха перестал отвечать, а свою страницу из соцсети он удалил.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».