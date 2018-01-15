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Страшная авария в Ярославской области: столкнулись легковушка, «Газель» и фура
14 января 2018
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В поселке Семибратово Ростовского района столкнулись три автомобиля: «Лада-Калина», фура «Даф» и «ГАЗ». Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС в 17 часов 27 минут.
На место аварии выехали спасатели, экипаж ГИБДД и скорая помощь.
— В отечественном легковом автомобиле ехали 34-летний водители и пассажир, в «Газели» и фуре были только водители, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — В результате аварии пострадали два человека — они получили травмы.
Информация по пострадавшим уточняется.
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Фото: МЧС
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