Полиция Ярославля разыскивает 15-летнего подростка

Даниил Щербаков

Полиция Красноперекопского района разыскивает 15-летнего Даниила Щербакова. Мальчик вышел из дома в пятницу и до сих пор не вернулся.

На вид Даниилу 16 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, короткая стрижка с удлинённой челкой, — рассказали в полиции.

Подросток был одет в чёрную куртку-пуховик, серые спортивные штаны, серую толстовку, чёрные ботинки, с собой у него был чёрный рюкзак.

Всех, кто знает о том, где находится Даниил, или видел его после 12 января, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 или 8 (4852) 21-02-02.

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