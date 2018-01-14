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Полиция Ярославля разыскивает 15-летнего подростка
14 января 2018
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Полиция Красноперекопского района разыскивает 15-летнего Даниила Щербакова. Мальчик вышел из дома в пятницу и до сих пор не вернулся.
На вид Даниилу 16 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, короткая стрижка с удлинённой челкой, — рассказали в полиции.
Подросток был одет в чёрную куртку-пуховик, серые спортивные штаны, серую толстовку, чёрные ботинки, с собой у него был чёрный рюкзак.
Всех, кто знает о том, где находится Даниил, или видел его после 12 января, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 или 8 (4852) 21-02-02.
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Фото: УМВД России по Ярославской области
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