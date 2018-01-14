Жители Рыбинска устроили на затопленной набережной каток

Жители Рыбинска катаются по набережной

Жители Рыбинска катаются на коньках по Волжской набережной, которую затопило несколько дней назад.

— Ну прям парк аттракционов, а не набережная, летом на байдарках, зимой на коньках, — шутит Илья Болякин в группе «Подслушано в Рыбинске» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Волга вышла из берегов 11 января, и набережная в Рыбинске оказалась под водой. Жителей города это вовсе не расстроило – люди шутили, что пора покупать коньки и приходить семьями кататься на самый большой и бесплатный каток в городе.

Благодаря минусовым температурам лед застыл практически на всей набережной, так что теперь, как говорят горожане, и ВДНХ отдыхает.

В главном управлении МЧС России по Ярославской области держат на контроле ситуацию с подъёмом уровня воды в Волге. Особое внимание уделяют ситуации в Рыбинске.



Специалисты уверяют, что Рыбинская ГЭС делает такие же выбросы, как обычно, а уровень воды в реке поднимается из-за боковых притоков малых рек.