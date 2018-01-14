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Жители Рыбинска устроили на затопленной набережной каток
14 января 2018
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Жители Рыбинска катаются на коньках по Волжской набережной, которую затопило несколько дней назад.
— Ну прям парк аттракционов, а не набережная, летом на байдарках, зимой на коньках, — шутит Илья Болякин в группе «Подслушано в Рыбинске» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, Волга вышла из берегов 11 января, и набережная в Рыбинске оказалась под водой. Жителей города это вовсе не расстроило – люди шутили, что пора покупать коньки и приходить семьями кататься на самый большой и бесплатный каток в городе.
Благодаря минусовым температурам лед застыл практически на всей набережной, так что теперь, как говорят горожане, и ВДНХ отдыхает.
В главном управлении МЧС России по Ярославской области держат на контроле ситуацию с подъёмом уровня воды в Волге. Особое внимание уделяют ситуации в Рыбинске.
Фото: Александр Колляков/"Подслушано в Рыбинске" VK.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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