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Фоторепортаж
В Переславле в небо взмыли светящиеся аэростаты: фоторепортаж
13 января 2018
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Сегодня в Переславле прошёл фестиваль воздухоплавания «Полёт со вкусом мандарина». Воздушные шары взмыли в небо, а вечером устроили световое шоу. В конце шоу устроили флешмоб — участники фестиваля загадали желание и выпустили в ночное небо фоздушные шарики.
76.ru публикует завораживающие снимки с фестиваля.
Фото: Блогер Александр Маленкин
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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