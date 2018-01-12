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Население Ярославской области сократилось почти на 4,5 тысячи человек

12 января 2018
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статистика, рождаемость, смертность, Ярославская область

Ярославльстат опубликовал статистику рождаемости и смертности в Ярославской области с начала января по конец ноября 2017 года.

— По оценке, численность постоянного населения области с начала 2017 года уменьшилась на 4477 человек и составила на первое декабря 2017 года 1266,3 тысячи человек, — рассказали в Ярославльстате. — Естественная убыль населения за 11 месяцев прошлого года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 1390 человек.

В регионе в сравнении с 2016 годом сократилась и смертность, и рождаемость. С января по декабрь прошлого года родился 12301 ребёнок — на 1869 меньше, чем в 2016 году, а умерло — 17746 человек (в 2016 — 18225). Причиной смерти большего количества людей стали болезни системы кровообращения. От этого умерло 6927 человек.

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Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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