Население Ярославской области сократилось почти на 4,5 тысячи человек

Численность населения области с начала 2017 года уменьшилась на 4477 человек

Ярославльстат опубликовал статистику рождаемости и смертности в Ярославской области с начала января по конец ноября 2017 года.

— По оценке, численность постоянного населения области с начала 2017 года уменьшилась на 4477 человек и составила на первое декабря 2017 года 1266,3 тысячи человек, — рассказали в Ярославльстате. — Естественная убыль населения за 11 месяцев прошлого года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 1390 человек.

В регионе в сравнении с 2016 годом сократилась и смертность, и рождаемость. С января по декабрь прошлого года родился 12301 ребёнок — на 1869 меньше, чем в 2016 году, а умерло — 17746 человек (в 2016 — 18225). Причиной смерти большего количества людей стали болезни системы кровообращения. От этого умерло 6927 человек.

Читайте также: ярославцы стали больше жить в кредит.