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В этом году ярославцы пробегут по Золотому кольцу 12 раз
12 января 2018
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Пора готовиться к новому спортивному сезону — в этом году старты «Бегом по Золотому кольцу» пройдут в 12 городах страны. Где можно будет испытать себя:
— Бегуны уже вовсю готовятся к новому сезону, а некоторые не прекращали свои тренировки даже в новогодние праздники, — рассказали организаторы проекта. Регистрация на забеги откроется уже 25 января.
Фото: Бегом по Золотому кольцу / vk.com
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