В этом году ярославцы пробегут по Золотому кольцу 12 раз

В этом году забегов будет больше

Пора готовиться к новому спортивному сезону — в этом году старты «Бегом по Золотому кольцу» пройдут в 12 городах страны. Где можно будет испытать себя:

1 мая — Тутаев;

12 мая — Мышкин;

26 мая — Углич;

2 июня — Переславль-Залесский;

12 июня — Кострома;

28 июля — Сергиев Посад;

4 августа — Рыбинск;

25 августа — Нерехта;

2 сентября — Ярославль;

15 сентября — Коломна;

30 сентября — Ростов Великий;

7 октября — Москва.

— Бегуны уже вовсю готовятся к новому сезону, а некоторые не прекращали свои тренировки даже в новогодние праздники, — рассказали организаторы проекта. Регистрация на забеги откроется уже 25 января.