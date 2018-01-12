Ярославль стал самым позитивным туристическим городом по ссылкам в «Яндексе» и Google

Ярославль занял первую строчку в репутационном рейтинге популярных туристических направлений России

Итоги необычного исследования выявил электронный сервис измерения репутации. Десять популярных городов оценили по результатам поисковых запросов в «Яндексе» и Google.

— В поисках информации о том или ином городе каждый турист прибегает к помощи поисковых машин. Ссылки, которые находятся на самых первых страницах поисковиков, формируют его впечатление о городе, — сказал аналитик сервиса измерения репутации Андриан Лебедев. — Сервис Pravdaserm работает с данными двух крупнейших поисковых систем — «Яндекс» и Google, анализируя ссылки на их первых страницах. Каждая ссылка в зависимости от содержания определяется как позитивная, негативная, нейтральная страница или собственный ресурс. В случае с туристическим рейтингом к позитивным мы относили ссылки, потенциально интересные туристам — страницы с достопримечательностями, историей города, популярными туристическими объектами.

В итоге в этом рейтинге Ярославль занял первое место. Еще в тройку лидеров вошли Казань и Сочи. Далее идут Вологда, Нижний Новгород, Краснодар и Калининград. Москва расположилась на восьмой строчке рейтинга, а сразу под ней — Санкт-Петербург. Замыкает десятку Кисловодск.

Напомним, что в новогодние праздники Ярославль посетило около 50 тысяч туристов из разных регионов России и других стран. В целом за 2017 год Ярославскую область посетило более трех миллионов туристов, что на 20% больше, чем в предыдущем году.