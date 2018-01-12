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Спустился с небес: мэр Ярославля лично съездил во двор, который будут облагораживать

12 января 2018
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благоустройство, Ярославль, Слепцов, решаем вместе

Вчера вечером мэр Ярославля съездил во двор четырёх многоэтажек на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Губкина. Он лично решил посмотреть, как его подчинённые и представители управляющей компании общаются с жителями, территорию возле домов которых планируется благоустраивать.

— Из четырёх домов на встречу пришли почти 50 человек, — рассказали в мэрии Ярославля. — Это очень активные люди. Они стучались к нам и в двери, и в окна, образно говоря, чтобы на проблемы их двора обратили внимание.

Жители многоэтажек рассматривали схему, на которой был показан предварительный план: газон, спортивная и детская площадки, парковка, зона отдыха с клумбами и скамейками. Есть между соседями разногласия. Но обещают договориться между собой в ближайшее время. Потом проект будет доработан с учётом пожеланий жильцов.

 — И это не какой-то особенный двор, — добавили в мэрии. — На благоустройство и на контроль со стороны властей теперь могут рассчитывать все. Рекомендуем ярославцам участвовать в программе «Решаем вместе». Напомним, жителям Ярославской области предложили самим выбрать, что отремонтировать в родных районах. Ярославцы за сутки составили властям список парков и мест, которые хотят обновить. Потом в интернете началось онлайн-голосование за проекты для благоустройства. Сейчас вовсю идёт голосование. И не только в интернете. Пока в списке 36 мест-претендентов на благоустройство. Выбирать из них шесть будут в несколько этапов.

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