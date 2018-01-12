Спустился с небес: мэр Ярославля лично съездил во двор, который будут облагораживать

Мэр приехал, чтобы лично убедиться, что жителей многоэтажек всё устраивает

Вчера вечером мэр Ярославля съездил во двор четырёх многоэтажек на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Губкина. Он лично решил посмотреть, как его подчинённые и представители управляющей компании общаются с жителями, территорию возле домов которых планируется благоустраивать.

— Из четырёх домов на встречу пришли почти 50 человек, — рассказали в мэрии Ярославля. — Это очень активные люди. Они стучались к нам и в двери, и в окна, образно говоря, чтобы на проблемы их двора обратили внимание.

Жители многоэтажек рассматривали схему, на которой был показан предварительный план: газон, спортивная и детская площадки, парковка, зона отдыха с клумбами и скамейками. Есть между соседями разногласия. Но обещают договориться между собой в ближайшее время. Потом проект будет доработан с учётом пожеланий жильцов.

— И это не какой-то особенный двор, — добавили в мэрии. — На благоустройство и на контроль со стороны властей теперь могут рассчитывать все. Рекомендуем ярославцам участвовать в программе «Решаем вместе». Напомним, жителям Ярославской области предложили самим выбрать, что отремонтировать в родных районах. Ярославцы за сутки составили властям список парков и мест, которые хотят обновить. Потом в интернете началось онлайн-голосование за проекты для благоустройства. Сейчас вовсю идёт голосование. И не только в интернете. Пока в списке 36 мест-претендентов на благоустройство. Выбирать из них шесть будут в несколько этапов.