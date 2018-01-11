Обратная связь

Город

Депутаты муниципалитета выходят с каникул: чем они займутся

11 января 2018
526 3
депутаты, муниципалитет, Ярославль

Депутаты муниципалитета Ярославля на следующей неделе выйдут с каникул и, наконец, тоже начнут работать. Год в муниципалитете стартует сразу с непростых вопросов.

— Будем рассматривать программы социального развития и развития транспорта в Ярославле. А также обсуждать изменения в Генплан города, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Как уточнил депутат, принятые осенью изменения в генеральный план города ещё можно изменить. Депутаты планируют внимательно изучить этот важный документ. Напомним, Генплан принимался шумно, с долгими обсуждениями: на карте города предложили оставить место под вертолётную площадку, застройку и многое другое.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Муниципалитет Ярославля
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: «Шинник» вышел из отпуска без трёх игроков: куда делись футболисты

Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (14): типичный проект для... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,90 57,12
EUR 68,39 68,69
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 12.01
USD 57,00 0,12
EUR 68,06 0,17
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.