Депутаты муниципалитета выходят с каникул: чем они займутся

Муниципалитет Ярославля выходит с каникул

Депутаты муниципалитета Ярославля на следующей неделе выйдут с каникул и, наконец, тоже начнут работать. Год в муниципалитете стартует сразу с непростых вопросов.

— Будем рассматривать программы социального развития и развития транспорта в Ярославле. А также обсуждать изменения в Генплан города, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Как уточнил депутат, принятые осенью изменения в генеральный план города ещё можно изменить. Депутаты планируют внимательно изучить этот важный документ. Напомним, Генплан принимался шумно, с долгими обсуждениями: на карте города предложили оставить место под вертолётную площадку, застройку и многое другое.