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Депутаты муниципалитета выходят с каникул: чем они займутся
11 января 2018
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Депутаты муниципалитета Ярославля на следующей неделе выйдут с каникул и, наконец, тоже начнут работать. Год в муниципалитете стартует сразу с непростых вопросов.
— Будем рассматривать программы социального развития и развития транспорта в Ярославле. А также обсуждать изменения в Генплан города, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов.
Как уточнил депутат, принятые осенью изменения в генеральный план города ещё можно изменить. Депутаты планируют внимательно изучить этот важный документ. Напомним, Генплан принимался шумно, с долгими обсуждениями: на карте города предложили оставить место под вертолётную площадку, застройку и многое другое.
Фото: Муниципалитет Ярославля
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