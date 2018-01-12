Ярославские полицейские раскрыли глобальную мошенническую схему: как не стать жертвой

Герой видеоролика, которого мошенники кинули на кругленькую сумму, пришёл за помощью в полицию

Ярославские полицейские распространили видео, где показана мошенническая схема, по которой преступники кинули на деньги сотни людей. Ролик показывает историю, как парень повёлся на объявление в интернете о продаже машины и перевёл 100 тысяч рублей в качестве предоплаты. Уж очень выгодным ему показалось предложение, поэтому он не хотел, чтобы кто-то забрал иномарку раньше него. Но оказалось, что молодой человек попросту отдал кругленькую сумму мошенникам. Естественно, ни продавца автомобиля, ни своих денег он больше не увидел.

— Не переводите в качестве предоплаты деньги и не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой, — предупреждают полицейские.

Схемы бывают разные, поэтому бдительными надо быть всегда, совершая денежные операции. Например, недавно в полицию Ярославского района написала заявление 72-летняя пенсионерка. Ей позвонили на домашний телефон и сказали, что ее сын стал виновником смертельного ДТП. Чтобы отмазать парня, звонивший потребовал 50 тысяч рублей и сказал, что за деньгами к бабушке приедут. И приехали. Самое интересное, что бдительность проявил таксист, который стал случайным свидетелем происходящего. Он отговаривал бабушку отдавать деньги и предупреждал, что она попала в лапы мошенников, но та была непреклонна.

Памятка от МВД