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Ярославцы составили для властей список парков, которые хотят обновить

10 января 2018
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парки, благоустройство, Ярославль

Ярославцы за сутки составили властям список парков и мест, которые хотят обновить. В интернете запустили онлайн-голосование за проекты для благоустройства. За один день голосования 3000 жителей области рассказали о своих пожеланиях.

В Ярославле сразу в нескольких районах города определились лидеры. Во Фрунзенском районе больше всего голосов получил за сутки парк Судостроителей, в Ленинском — Юбилейный. В Красноперекопском районе ярославцы хотят благоустроить парк «Нефтяник», а жители центра голосуют за благоустройство сквера на площади Труда. Только в Заволжском районе нет лидера, голоса поровну распределились между пешеходной зоной на улице Спартаковской, Тверицами и сквером у Яковлевской церкви. Жители Дзержинского района отдают предпочтение парку 30-летия Победы и Павловскому парку.

— Запустили первый этап голосования за общественные пространства, которые в этом году благоустроим по программе формирования комфортной городской среды «Решаем вместе», — сообщил ранее губернатор региона Дмитрий Миронов. — Первый этап отбора проектов продлится до 31 января. По его итогам сформируем «короткий» список объектов. Итоговое голосование состоится 18 марта.

Анна Елкина
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Фото: Правительство ЯО
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