|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Рыбинске обстреляли пассажирский автобус
10 января 2018
11 141 0
В Рыбинске на проспекте Батова произошёл вопиющий случай — накануне там кто-то обстрелял пассажирский автобус, который ехал по 12 маршруту.
— На место происшествия прибыли сотрудники полиции, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Кондуктор пояснила, что услышала хлопок, а после на стекле обнаружила повреждение — небольшое отверстие. По факту произошедшего сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал - пассажиров в момент происшествия в салоне не было.
Напомним, что недавно похожий случай произошёл в Ярославле. Здесь обстреляли студенческий автобус, курсирующий по маршруту №22С. Мужчина открыл огонь из травматического пистолета — стрелял невпопад по стеклам и дверям.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Фото: Антон Мизиков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров