В Рыбинске обстреляли пассажирский автобус

Это не первый случай, когда в Ярославской области стреляли по автобусу. Недавно был похожий инцидент

В Рыбинске на проспекте Батова произошёл вопиющий случай — накануне там кто-то обстрелял пассажирский автобус, который ехал по 12 маршруту.

— На место происшествия прибыли сотрудники полиции, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Кондуктор пояснила, что услышала хлопок, а после на стекле обнаружила повреждение — небольшое отверстие. По факту произошедшего сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал - пассажиров в момент происшествия в салоне не было.

Напомним, что недавно похожий случай произошёл в Ярославле. Здесь обстреляли студенческий автобус, курсирующий по маршруту №22С. Мужчина открыл огонь из травматического пистолета — стрелял невпопад по стеклам и дверям.