Ярославну, отправившуюся на Кубу, задержали в аэропорту

У ярославны чуть не провалилась поездка из-за займа

Ярославну, отправившуюся отдыхать в новогодние каникулы на Кубу, остановили прямо в аэропорту. Девушке выдали постановление об ограничение выезда за рубеж из-за долгов в 35 тысяч рублей. До самолёта жительнице Ярославля оставалось всего несколько минут.

— Жительница Ярославской области собиралась лететь в столицу Кубы Гавану через аэропорт Домодедово. За несколько минут до полета женщина узнала о своем долге, — рассказали в УФФСП по Ярославской области. — После полного погашения задолженности и предоставления платежных документов ограничение выезда было отменено.

К счастью для девушки, ей удалось поменять билеты и улететь на несколько часов позже сразу, заплатив в аэропорту полную сумму долга. Деньги она должна была своему знакомому, который устал ждать возвращения долгов и подал на неё в суд.

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