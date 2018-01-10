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Новогоднюю ярмарку на Советской назвали лучшим событием в России
10 января 2018
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Отметить Новый год в Ярославле — одна из лучших идей для каникул в России. К такому выводу пришли аналитики «Турстат», включив Ярославль в топ-10 городов, популярных в новогодние праздники для поездок с детьми.
— С 1 по 8 января ярославские отели были заняты в среднем на 80 %. Самая высокая загрузка была с 3 по 5 января, — рассказали в областном департаменте туризма. — В это время в регионе было много детских тургрупп, а на сайте Booking.ru отсутствовали предложения по размещению в гостиницах.
А туристы говорили, что не найти свободного экскурсовода в эти дни. Так популярен Ярославль стал в том числе из-за большой новогодней ярмарки на Советской площади. Именно тут отметили новогоднюю ночь 15 тысяч человек. Праздничный репортаж с новогодней площади можно посмотреть тут.
Фото: Александра Савельева
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