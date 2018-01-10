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Ярославские родители пожаловались на учителя, который вёл в школе не свой предмет
10 января 2018
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Ярославская прокуратура проверила школу в Кировском районе, в которой учитель информатики вместо своего предмета вёл физкультуру. На педагога пожаловались родители учеников.
Оказалось, что учитель имел два образования. Он мог преподавать информатику, а также хореографию. Но, к сожалению, этого оказалось мало.
— Образование не соответствует должности учителя физической культуры. Директор школы об этом знал и всё равно взял учителя на работу. Директор признан виновным в совершении правонарушения и привлечен к административной ответственности в виде предупреждения, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Ранее 76.ru рассказывал про учительницу, которая написала на лбу ученика «не готов».
Фото: Александра Савельева
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