Ярославские родители пожаловались на учителя, который вёл в школе не свой предмет

Преподавать физкультуру учитель не имел права

Ярославская прокуратура проверила школу в Кировском районе, в которой учитель информатики вместо своего предмета вёл физкультуру. На педагога пожаловались родители учеников.

Оказалось, что учитель имел два образования. Он мог преподавать информатику, а также хореографию. Но, к сожалению, этого оказалось мало.

— Образование не соответствует должности учителя физической культуры. Директор школы об этом знал и всё равно взял учителя на работу. Директор признан виновным в совершении правонарушения и привлечен к административной ответственности в виде предупреждения, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

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