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Чёрный ребёнок: жуткие подробности дела о 17-летней маме, заморившей голодом сына

10 января 2018
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дети, мать, Ярославль, Ростов Великий, заморила голодом ребёнка

Сегодня в Ростовском районном суде состоялось первое заседание по делу 17-летней мамы, которая заморила голодом собственного малыша. Судья зачитывал показания свидетелей. И в этом деле появились новые подробности, от которых холодок проходит по коже.

В крохотном зале суда в камере сидит сама мама, загубившая малыша. Сидит, накинувши капюшон на голову. Лицо не показывает. Но когда общалась с адвокатом, капюшон скинула. Видно: взгляд испуганный, губы поджаты. После того, как судья стал зачитывать показания, стало понятно, чего боится 17-летняя мать. Она боится за себя, в тюрьму ей не хочется. Ведь когда на место гибели малыша приехали работники органов опеки и детского центра для несовершеннолетних, девушка упрашивала их: «Только не звоните никому! Не вызывайте полицию! Я больше так не буду!».

Девушку нашли дома у своей матери. После расспросов она созналась, что малыш один дома. Когда соцработники переступили порог дома, им стало плохо. Сначала от запаха гниения. Потом с террасы выбежала сама мать ребёнка с криками: «Ой, мамочки! Не ходите туда».

 

— Когда мы туда зашли, все были в шоке. Нам всем стало плохо. В коляске лежал чёрный ребёнок без глаз. На нём сидело огромное количество мух. Мать не плакала. На сына ей было наплевать. Её заботила собственная судьба. Она не хотела, чтобы мы вызывали полицию, боялась, что её посадят, — вот что рассказали на допросе соцработники детского центра «Росинка».

На сегодняшнее заседание пришли не все свидетели. Поэтому его перенесли на другое число. Кстати, родители мужа 17-летней девушки числятся по этому делу потерпевшими.

— Вы придёте на следующее заседание? — спросил у них судья.

— Не знаю, как получится, — ответила мама паренька.

76.ru будет следить за развитием событий.

Анна Лурье
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Фото: Лев Белков
Видео: Лев Белков
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