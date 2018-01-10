Уволившийся из команды губернатора последний ярославец рассказал, куда уходит

Виктор Костин уходит на повышение

Сегодня из команды губернатора уходит последний коренной ярославец — первый заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Костин. Он написал заявление на увольнение и уходит работать в администрацию президента России.

— Я благодарен губернатору Дмитрию Миронову и своим коллегам за совместную работу, — сказал Виктор Костин. — За год с небольшим мы многое сделали: достроили школу в Туношне, которую не могли ввести в строй многие годы, начали возведение пристройки к 43-й школе в Ярославле. Мы смогли запустить в жизнь совершенно новый, уникальный для области проект — «Кванториум» в Рыбинске, который дает огромные возможности нашим ребятам получать качественное и современное образование. Теперь наша задача — создать такой же современный образовательный центр в Ярославле. Многое сделано также для возрождения и популяризации культурного наследия Ярославской области. Свою задачу уже на новом месте работы я вижу в том, чтобы помогать Ярославской области в ее развитии и процветании.

Справка 76.ru

Виктор Геннадьевич Костин (48 лет) работал в командах четырёх губернаторов — Анатолия Лисицына, Сергея Вахрукова, Сергея Ястребова и Дмитрия Миронова. За добросовестный труд и значительные заслуги в социально-экономическом и культурном развитии Ярославской области накануне нового года Виктор Костин получил благодарность от министра культуры РФ, а также награждён Почетным знаком Алексея Петровича Мельгунова.