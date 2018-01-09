Коммунальщики выяснили, по чьей вине ярославцам пришли завышенные квитанции

Коммунальщики советуют ярославцам оплачивать счета в обычном порядке.

В управляющей компании Ленинского района Ярославля выяснили причину, из-за которой людям пришли квитанции на оплату ЖКХ с завышенными цифрами.

— Квитанции за жилищную услугу были сформированы без части данных, предоставляемых банком, — рассказали в управдоме. — А значит, счета не отражают оплат предыдущего периода и данных о показаниях счетчиков.

Другими словами, банк, через который идут основные платежи, изменил версию программного обеспечения. А центр передачи информации, собирающий данные по оплате, не смог своевременно отследить реестры оплат. Соответственно, данные не были переданы управдомам, напечатавшим и распространившим квитанции в начале января.

В управдоме советуют клиентам оплачивать счета в обычном порядке. Корректировка платы произойдёт в январе, пени начисляться не будут. На получение льгот ситуация не повлияет.

Напомним, сегодня ярославцы штурмовали центр обслуживания клиентов управдома Ленинского района. Они были возмущены счетами за ЖКХ, которые им выставили.