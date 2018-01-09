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Коммунальщики выяснили, по чьей вине ярославцам пришли завышенные квитанции

9 января 2018
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ЖКХ, коммуналка, Ярославль

В управляющей компании Ленинского района Ярославля выяснили причину, из-за которой людям пришли квитанции на оплату ЖКХ с завышенными цифрами.

— Квитанции за жилищную услугу были сформированы без части данных, предоставляемых банком, — рассказали в управдоме. — А значит, счета не отражают оплат предыдущего периода и данных о показаниях счетчиков.

Другими словами, банк, через который идут основные платежи, изменил версию программного обеспечения. А центр передачи информации, собирающий данные по оплате, не смог своевременно отследить реестры оплат. Соответственно, данные не были переданы управдомам, напечатавшим и распространившим квитанции в начале января.

В управдоме советуют клиентам оплачивать счета в обычном порядке. Корректировка платы произойдёт в январе, пени начисляться не будут. На получение льгот ситуация не повлияет.

Напомним, сегодня ярославцы штурмовали центр обслуживания клиентов управдома Ленинского района. Они были возмущены счетами за ЖКХ, которые им выставили.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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