В Ярославском районе ВАЗ протаранил иномарку

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Сегодня утром около половины десятого возле поселка Заволжье столкнулись ВАЗ и «Рено». ДТП произошло рядом с остановкой автобуса.
ВАЗ въехал в бок иномарки. От удара у отечественного автомобиля отвалился бампер, а «Рено» смяло левую пассажирскую дверь.
На место выехали спасатели, ГИБДД и скорая.
— В результате ДТП пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
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Фото: МЧС
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