В Ярославском районе ВАЗ протаранил иномарку

ДТП произошло возле автобусной остановки

Сегодня утром около половины десятого возле поселка Заволжье столкнулись ВАЗ и «Рено». ДТП произошло рядом с остановкой автобуса.

ВАЗ въехал в бок иномарки. От удара у отечественного автомобиля отвалился бампер, а «Рено» смяло левую пассажирскую дверь.

На место выехали спасатели, ГИБДД и скорая.

— В результате ДТП пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

От удара иномарке помяло дверь

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