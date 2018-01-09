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В Ярославле начали ремонтировать проклятый проспект Авиаторов
9 января 2018
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В Ярославле начали делать ремонт на проспекте Авиаторов. Пока ямочный. Латают участок от улицы Дачная до клумбы у Яковлевской церкви.
— Нормального ремонта можно не ждать до осени. Тогда его там по программе «Безопасные и качественные дороги» сделают, — уверен председатель ярославского отделения «Федерации автовладельцев России» Темур Абдуллаев. — Пока рекомендую всем изучать маршруты объезда этого места.
Пробки на таком загруженном проспекте только усилятся.
— Предполагаю, что возрастёт нагрузка на улицу Маяковского и на Шандорную, которая сейчас никакая, — добавляет Абдуллаев. — Часть трафика уйдёт на так называемую пьяную дорогу.
Напомним, заволжский проспект Авиаторов в Ярославле — проклятое место для водителей и целого района. Ямы там уже трансформировались в овраги. Автомобилисты здесь постоянно меняют колёса.
Свое «фи» по поводу состояния проспекта Авиаторов ярославские автомобилисты выразили в виде флешмоба. Они вышли к дороге и стали ставить баллы водителям, проезжающим в этом месте. Они поднимали таблички, как это делают жюри в КВН. Всё это сняли на видео.
Фото: Олег Левин/Facebook.com
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