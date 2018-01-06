«Локомотив» крупно уступил «Металлургу»

Игра с самого начала у «железнодорожников» не задалась

После зрелищной победы по буллитам над «Автомобилистом», «Локомотив» уступил финалисту Кубка Гагарина — «Металлургу».

Игра с самого начала у «железнодорожников» не задалась. За первые две минуты первого периода магнитогорцы дважды поразили ворота Алексея Мурыгина — отличились Осала и Мозякин. «Локомотив» меняет вратаря на Александра Судницина, но через минуту он пропускает шайбу от Андрея Чибиса.

Счет 3:0 сохранялся на табло до начала третьего периода. На 55-й минуте матча «Локомотиву» удалось отыграть одну шайбу усилиями Александра Елесина, но спустя четыре минуты Денис Кокарев вернул преимущество хозяев в три шайбы. Окончательный итог матча 4:1.

Следующую игру «Локомотив» проведет завтра в «Арене-2000» против московского «Динамо». Матч начнется в 17 часов.