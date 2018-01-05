У погибшей в Угличе женщины-повара осталась дочка

Знакомые Елены не верят в её ненасильственную смерть

Странная гибель 35-летней женщины-повара не даёт покоя жителям Углича, где жила погибшая. В городе продолжают обсуждать обстоятельства произошедшего. Официально сообщается, что смерть женщины не носит криминального характера.

Но местные жители склонны видеть другие причины. В частности, говорят о том, что у женщины был ревнивый сожитель. Притом что и сама она была не из хрупких.

— Лена владела боевыми искусствами, — говорят её знакомые.

У женщины осталась 11-летняя дочь. Сейчас девочка живет с родными.

Напомним, трагедия произошла 20 декабря. Молодую женщину нашли мёртвой в собственной квартире.