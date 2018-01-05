У погибшей в Угличе женщины-повара осталась дочка

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Странная гибель 35-летней женщины-повара не даёт покоя жителям Углича, где жила погибшая. В городе продолжают обсуждать обстоятельства произошедшего. Официально сообщается, что смерть женщины не носит криминального характера.
Но местные жители склонны видеть другие причины. В частности, говорят о том, что у женщины был ревнивый сожитель. Притом что и сама она была не из хрупких.
— Лена владела боевыми искусствами, — говорят её знакомые.
У женщины осталась 11-летняя дочь. Сейчас девочка живет с родными.
Напомним, трагедия произошла 20 декабря. Молодую женщину нашли мёртвой в собственной квартире.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Фото: Алёна Медведева/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров