Озвучили причину внезапной гибели женщины-повара в Ярославской области

Елене Соловьёвой было всего 35 лет

Появился новый поворот в деле о внезапной гибели 35-летней Елены Соловьёвой — повара из Углича Ярославской области. По данным правоохранительных органов, её смерть не носит криминального характера.

— У женщины оторвался тромб, — рассказали в Следственном комитете.

Гибель молодой женщины обсуждали в городе — говорили об убийстве. Коллеги Елены говорили, что на её теле было множество синяков, а в квартире, где её нашли, творился хаос.

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