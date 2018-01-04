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Озвучили причину внезапной гибели женщины-повара в Ярославской области
4 января 2018
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Появился новый поворот в деле о внезапной гибели 35-летней Елены Соловьёвой — повара из Углича Ярославской области. По данным правоохранительных органов, её смерть не носит криминального характера.
— У женщины оторвался тромб, — рассказали в Следственном комитете.
Гибель молодой женщины обсуждали в городе — говорили об убийстве. Коллеги Елены говорили, что на её теле было множество синяков, а в квартире, где её нашли, творился хаос.
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Фото: Алёна Медведева/Vk.com
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