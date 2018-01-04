Ярославну в общей компании ограбил мужчина

Мужчина обчистил новую знакомую

В плохой компании оказалась 24-летняя ярославна. Она отмечала Новый год вместе с другом. А тот позвал ещё одного товарища. Далеко ходить не стали, решили выпить прямо в машине. Девушка вышла из авто на несколько минут, оставив на заднем сидении сумку. Этим воспользовался её новый знакомый. Украл оттуда дорогой сотовый телефон.

- Предварительный ущерб составил 30 000 рублей. Полицейские задержали 23-летнего жителя Ярославля, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Задержанный вину признал, - рассказали в УМВД по Ярославской области.