Ростовые куклы и шатёр славы от ТНТ: куда сегодня сходить в Ярославле

Сегодня можно стать звездой телевидения

Сегодня у новогодних каникул экватор — впереди ещё столько же дней отдыха. Так что ещё есть куча времени, чтобы погулять. Куда пойти сегодня? в Ярославле на каждый день каникул придумана своя программа.

Сегодня в центре города снова зимние забавы на катке, хоккейные матчи и эстафеты. Малышам сегодня будет весело — на Советской площади с ними будут играть ростовые куклы.

Полная программа дня на Советской

12:00–22:00 работа новогодней ярмарки;

10:00–15:00 матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»;

14:00–18:00 мастер-классы в тереме Деда Мороза;

15:00–16:00 открытая тренировка по хоккею;

16:00–22:00 массовое катание на открытом катке;

17:00–20:00 эстафеты «Веселые старты»;

15:00 «Новогодний бум» (игры и затеи с ростовыми куклами, веселье с Дедом Морозом и Снегурочкой);

16:00 «Мы зажигаем в Новый год!» семейная развлекательная программа;

17:00 праздничная программа Ярославского муниципального района;

19:00 новогодний танцпол «Мороз party».

И здесь же на площади сегодня будет работать трейлер телеканала ТНТ. Здесь можно снять свой маленький ролик и попасть на ТВ.

Полная программа всех праздничных дней до 8 января.