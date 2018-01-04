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Ростовые куклы и шатёр славы от ТНТ: куда сегодня сходить в Ярославле

4 января 2018
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афиша, праздники, Ярославль

Сегодня у новогодних каникул экватор — впереди ещё столько же дней отдыха. Так что ещё есть куча времени, чтобы погулять. Куда пойти сегодня? в Ярославле на каждый день каникул придумана своя программа.

Сегодня в центре города снова зимние забавы на катке, хоккейные матчи и эстафеты. Малышам сегодня будет весело — на Советской площади с ними будут играть ростовые куклы.

Полная программа дня на Советской

  • 12:00–22:00 работа новогодней ярмарки;
  • 10:00–15:00 матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»;
  • 14:00–18:00 мастер-классы в тереме Деда Мороза;
  • 15:00–16:00 открытая тренировка по хоккею;
  • 16:00–22:00 массовое катание на открытом катке;
  • 17:00–20:00 эстафеты «Веселые старты»;
  • 15:00 «Новогодний бум» (игры и затеи с ростовыми куклами, веселье с Дедом Морозом и Снегурочкой);
  • 16:00 «Мы зажигаем в Новый год!» семейная развлекательная программа;
  • 17:00 праздничная программа Ярославского муниципального района;
  • 19:00 новогодний танцпол «Мороз party».

И здесь же на площади сегодня будет работать трейлер телеканала ТНТ. Здесь можно снять свой маленький ролик и попасть на ТВ.

Полная программа всех праздничных дней до 8 января.

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Ольга Прохорова
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Фото: popadinatnt.tnt-online.ru
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