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Ростовые куклы и шатёр славы от ТНТ: куда сегодня сходить в Ярославле
4 января 2018
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Сегодня у новогодних каникул экватор — впереди ещё столько же дней отдыха. Так что ещё есть куча времени, чтобы погулять. Куда пойти сегодня? в Ярославле на каждый день каникул придумана своя программа.
Сегодня в центре города снова зимние забавы на катке, хоккейные матчи и эстафеты. Малышам сегодня будет весело — на Советской площади с ними будут играть ростовые куклы.
Полная программа дня на Советской
И здесь же на площади сегодня будет работать трейлер телеканала ТНТ. Здесь можно снять свой маленький ролик и попасть на ТВ.
Полная программа всех праздничных дней до 8 января.
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Фото: popadinatnt.tnt-online.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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