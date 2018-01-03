Квартиросъёмщик обчистил квартиру ярославны

Мужчина признался в краже

Мужчина обокрал съёмную квартиру. Пожив в ней некоторое время, ярославец решил: пора съезжать. Но с пустыми руками он уходить не захотел. Поэтому, рассчитавшись с хозяйкой, мужчина забрал не только свои вещи, но и чужие.

— 35-летний мужчина прихватил с собой газовый баллон, электроплитку, два обогревателя. Его задержали сотрудники уголовного розыска. Он дал признательные показания, — рассказали в УМВД по Ярославской области.