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В Ярославской области сгорел частный дом — пострадал мужчина
2 января 2018
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В селе Зачатье Борисоглебского района сгорел частный дом.
Огонь вспыхнул вчера вечером около половины восьмого. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС.
8 спасателей и 2 пожарных автомобиля за 20 минут локализовали огонь, в 21:30 объявлено о полной ликвидации пожара.
Огонь полностью уничтожил дом площадью 112 квадратных метров.
— Пожарные спасли одного человека, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Мужчина получил ожоги 10% тела, его доставили в больницу.
Причину пожара устанавливают специалисты.
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Фото: МЧС
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