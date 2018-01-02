В Ярославской области сгорел частный дом — пострадал мужчина

Огонь полностью уничтожил дом площадью 112 квадратных метров

В селе Зачатье Борисоглебского района сгорел частный дом.

Огонь вспыхнул вчера вечером около половины восьмого. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС.

8 спасателей и 2 пожарных автомобиля за 20 минут локализовали огонь, в 21:30 объявлено о полной ликвидации пожара.

Огонь полностью уничтожил дом площадью 112 квадратных метров.

— Пожарные спасли одного человека, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Мужчина получил ожоги 10% тела, его доставили в больницу.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Читайте также: в Новый год в Ярославской области сгорела квартира.