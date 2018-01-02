Игорь Сакуров проиллюстрировал последний роман серии «Приключения Эраста Фандорина»

Игорь Сакуров

Ярославский художник Игорь Сакуров нарисовал иллюстрации к последнему роману серии «Приключения Эраста Фандорина» Бориса Акунина.

Книга «Не прощаюсь» выйдет только через месяц – 8 февраля, но автор уже выложил первую главу романа у себя на странице в «Фейсбуке».

— Новогодний подарок фандоринским читателям, — написал Борис Акунин. – Из первой главы вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе.

Сам художник признался, что книга ему понравилась.

Ярославский художник Игорь Сакуров нарисовал иллюстрации к последнему роману серии «Приключения Эраста Фандорина»

Ярославский художник Игорь Сакуров нарисовал иллюстрации к последнему роману серии «Приключения Эраста Фандорина»

Ярославский художник Игорь Сакуров нарисовал иллюстрации к последнему роману серии «Приключения Эраста Фандорина»

Ярославский художник Игорь Сакуров нарисовал иллюстрации к последнему роману серии «Приключения Эраста Фандорина»

Ярославский художник Игорь Сакуров нарисовал иллюстрации к последнему роману серии «Приключения Эраста Фандорина»

Ярославский художник Игорь Сакуров нарисовал иллюстрации к последнему роману серии «Приключения Эраста Фандорина»

Ярославский художник Игорь Сакуров нарисовал иллюстрации к последнему роману серии «Приключения Эраста Фандорина»

Ярославский художник Игорь Сакуров нарисовал иллюстрации к последнему роману серии «Приключения Эраста Фандорина»

Ярославский художник Игорь Сакуров нарисовал иллюстрации к последнему роману серии «Приключения Эраста Фандорина»

Ярославский художник Игорь Сакуров нарисовал иллюстрации к последнему роману серии «Приключения Эраста Фандорина»

Ярославский художник Игорь Сакуров нарисовал иллюстрации к последнему роману серии «Приключения Эраста Фандорина»

Ярославский художник Игорь Сакуров нарисовал иллюстрации к последнему роману серии «Приключения Эраста Фандорина»

Ярославский художник Игорь Сакуров нарисовал иллюстрации к последнему роману серии «Приключения Эраста Фандорина»