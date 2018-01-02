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Игорь Сакуров проиллюстрировал последний роман серии «Приключения Эраста Фандорина»
2 января 2018
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Ярославский художник Игорь Сакуров нарисовал иллюстрации к последнему роману серии «Приключения Эраста Фандорина» Бориса Акунина.
Книга «Не прощаюсь» выйдет только через месяц – 8 февраля, но автор уже выложил первую главу романа у себя на странице в «Фейсбуке».
— Новогодний подарок фандоринским читателям, — написал Борис Акунин. – Из первой главы вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе.
Сам художник признался, что книга ему понравилась.
Фото: Игорь Сакуров/Facebook.com, Борис Акунин/Facebook.com
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