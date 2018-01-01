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Посчитали всех ярославцев, кто пришёл праздновать на Советскую площадь
1 января 2018
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Этой ночью 15 тысяч человек отпраздновали Новый год на Советской площади.
— Праздничная программа продлилась до шести часов утра. Всю ночь на площади работали ярмарочные шале, каток и аттракционы, — рассказали в правительстве региона.
Напомним, начались торжества с выступления Наташи Королевой, затем вся площадь слушала выступление президента Владимира Путина, после которого отгремел салют. И до самого утра со сцены играла дискотека 80-х.
Фото: Правительство ЯО
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