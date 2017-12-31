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«Чу́дно и чудно́»: «Мамульки BEND» записали фрик-альбом к новогоднему застолью

31 декабря 2017
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музыка, Новый год, Ярославль, Мамульки, НГ 2018

Ярославская музыкальная группа «Мамульки BEND» записала к Новому году новый кавер-альбом «Чу́дно и чудно́». В него вошли восемь песен.

— Писали альбом весь год, — рассказал художественный руководитель группы «Мамульки BEND» Максим Семёнов. — Для каверов взяли, на наш взгляд, самые фриковые песни самых фриковых исполнителей от 1980-х годов до наших дней.

Музыканты специально выложили новый альбом в интернет перед самым Новым годом. Они рассчитывают, что когда у отмечающих праздник за столом оливье и алкоголя будет оставаться мало, то наступит самая пора включить погромче эти песни и потанцевать.

Найти новые треки можно на стене в группе музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, накануне «Мамульки BEND» презентовали клип «Завтра Новый год». Видеоролик показывает не самую позитивную сторону праздника. Роль главного героя сыграл актёр театра имени Волкова Илья Варанкин.

Михаил Контуев
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Фото: Максим Семёнов
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