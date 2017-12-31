«Чу́дно и чудно́»: «Мамульки BEND» записали фрик-альбом к новогоднему застолью

«Мамульки BEND» записали альбом для застолья с оливье

Ярославская музыкальная группа «Мамульки BEND» записала к Новому году новый кавер-альбом «Чу́дно и чудно́». В него вошли восемь песен.

— Писали альбом весь год, — рассказал художественный руководитель группы «Мамульки BEND» Максим Семёнов. — Для каверов взяли, на наш взгляд, самые фриковые песни самых фриковых исполнителей от 1980-х годов до наших дней.

Музыканты специально выложили новый альбом в интернет перед самым Новым годом. Они рассчитывают, что когда у отмечающих праздник за столом оливье и алкоголя будет оставаться мало, то наступит самая пора включить погромче эти песни и потанцевать.

Найти новые треки можно на стене в группе музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, накануне «Мамульки BEND» презентовали клип «Завтра Новый год». Видеоролик показывает не самую позитивную сторону праздника. Роль главного героя сыграл актёр театра имени Волкова Илья Варанкин.