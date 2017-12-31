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«Всё самое важное!»: ярославский губернатор подвёл итоги года в видеоролике
31 декабря 2017
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook подвёл итоги 2017 года. Он выложил семиминутный видеоролик, в котором перечислены достижения региона в разных сферах.
— Спасибо команде правительства области и жителям — всем, кто помогал, критиковал и предлагал свои идеи. В наступающем году нас ждут новые задачи. Успехов нам всем в их решении!
А ещё губернатор сказал, что нам необходима любовь. Об этом можно прочитать в его новогоднем обращении к жителям Ярославской области.
Тем временем мэр Ярославля Владимир Слепцов выложил про Ярославль наикрасивейшее видео.
Фото: Александра Савельева
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