Ярославль принял четвертый «Матч всех звезд» по баскетболу

В Ярославле сыграли «Матч звёзд»

В Ярославле состоялся четвертый «Матч всех звезд» лиги «Золотого кольца» — открытого чемпионата Ярославской области по баскетболу, который ежегодно проводит клуб «Юнибаскет». Праздник прошел в КСК «Вознесенский» и принял новый формат: «Студенты» против «Специалистов».

В составах звёздных команд присутствовало по 9 баскетболистов и 6 баскетболисток. Одновременно на площадке могли находиться соответственно по трое и двое. Несколько фундаментальных отличий от официальных правил баскетбола повысили зрелищность матча. В каждом перерыве участников и зрителей ожидали различные конкурсы, главным из которых стал «Slam dunk contest», где выступления «самых летающих баскетболистов» оценивали профи из ярославского «Буревестника» и московского «Динамо».

В командах участвовали девушки и парни

По итогам конкурсной программы, лучшим в бросках сверху стал Сергей Хрящев из команды «ЯрКлимат». Самыми метками снайперами оказались Руслан Барко (Compton) и Анастасия Сухарева (ЯрГУ). Конкурс смешанных пар — «Микс», выиграли Ирина Минич (ЯГТУ) и Игорь Рыжов (ЯрГУ). А знаменитый Wild Shot (бросок с центра площадки) исполнил точно в цель Евгений Курманов из «Политеха».

Матч прошёл ярко

Внутри поединка было разыграно несколько театральных сценок с участием игроков и судей, главную роль в которых не первый год с оглушительным успехом исполняет арбитр всесоюзной категории Александр Ульянов из Коврова. На протяжении всего праздника болельщикам не давала скучать группа поддержки «Юнибаскет» под руководством президента Ярославской областной федерации чирлидинга Ксении Коркиной. В большом перерыве публику особенно восхитили ее юниорская и детская команды. В качестве почетных гостей мероприятие посетили: советник первого заместителя председателя правительства Ярославской области Александр Сорокин, заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев, а также Анна Седова (дочь легендарного тренера Николая Горбунова, чьим именем назван женский дивизион «Золотого кольца») и Татьяна Коровушкина (мастер спорта, действующий игрок столичного «Динамо»). А президент Ярославской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация баскетбола» Владимир Карасев принял самое деятельное участие в организации праздника.

Встреча закончилась неожиданно уверенной победой "Студентов"

Сама встреча закончилась неожиданно уверенной победой «Студентов» — 104:88. Самыми ценными игроками были названы защитник победителей Роман Киселев (ЯрГУ) и разыгрывающий проигравших Евгения Луценко («Вологда»). На торжественной церемонии награждения свои подарки нашли игроки, тренеры, зрители и даже девчонки из группы поддержки.

— Меня впечатляет данное мероприятие не первый год, — отметила Ксения Коркина. — Поздравляю всех с нашим общим праздником! Очень приятно быть частью столь яркого события.

— Организация была на высоте, — подчеркнул Роман Киселев. — Мероприятия подобного уровня — большой плюс для развития баскетбола не только в городе, но и в регионе».

Регулярные чемпионаты «Золотого кольца», насчитывающего в нынешнем сезоне 53 команды из 20 городов и трех федеральных округов, возобновятся 13 января. В конце апреля стартуют финальные туры и плей-офф.