Обратная связь
Репортаж

Город

Ярославль принял четвертый «Матч всех звезд» по баскетболу

30 декабря 2017
424 0
баскетбол, Ярославль

В Ярославле состоялся четвертый «Матч всех звезд» лиги «Золотого кольца» — открытого чемпионата Ярославской области по баскетболу, который ежегодно проводит клуб «Юнибаскет». Праздник прошел в КСК «Вознесенский» и принял новый формат: «Студенты» против «Специалистов».

В составах звёздных команд присутствовало по 9 баскетболистов и 6 баскетболисток. Одновременно на площадке могли находиться соответственно по трое и двое. Несколько фундаментальных отличий от официальных правил баскетбола повысили зрелищность матча. В каждом перерыве участников и зрителей ожидали различные конкурсы, главным из которых стал «Slam dunk contest», где выступления «самых летающих баскетболистов» оценивали профи из ярославского «Буревестника» и московского «Динамо».

По итогам конкурсной программы, лучшим в бросках сверху стал Сергей Хрящев из команды «ЯрКлимат». Самыми метками снайперами оказались Руслан Барко (Compton) и Анастасия Сухарева (ЯрГУ). Конкурс смешанных пар — «Микс», выиграли Ирина Минич (ЯГТУ) и Игорь Рыжов (ЯрГУ). А знаменитый Wild Shot (бросок с центра площадки) исполнил точно в цель Евгений Курманов из «Политеха». 

Внутри поединка было разыграно несколько театральных сценок с участием игроков и судей, главную роль в которых не первый год с оглушительным успехом исполняет арбитр всесоюзной категории Александр Ульянов из Коврова. На протяжении всего праздника болельщикам не давала скучать группа поддержки «Юнибаскет» под руководством президента Ярославской областной федерации чирлидинга Ксении Коркиной. В большом перерыве публику особенно восхитили ее юниорская и детская команды.  В качестве почетных гостей мероприятие посетили: советник первого заместителя председателя правительства Ярославской области Александр Сорокин, заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев, а также Анна Седова (дочь легендарного тренера Николая Горбунова, чьим именем назван женский дивизион «Золотого кольца») и Татьяна Коровушкина (мастер спорта, действующий игрок столичного «Динамо»). А президент Ярославской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация баскетбола» Владимир Карасев принял самое деятельное участие в организации праздника.

Сама встреча закончилась неожиданно уверенной победой «Студентов» — 104:88. Самыми ценными игроками были названы защитник победителей Роман Киселев (ЯрГУ) и разыгрывающий проигравших Евгения Луценко («Вологда»). На торжественной церемонии награждения свои подарки нашли игроки, тренеры, зрители и даже девчонки из группы поддержки. 

— Меня впечатляет данное мероприятие не первый год, — отметила Ксения Коркина. — Поздравляю всех с нашим общим праздником! Очень приятно быть частью столь яркого события.

— Организация была на высоте, — подчеркнул Роман Киселев. — Мероприятия подобного уровня — большой плюс для развития баскетбола не только в городе, но и в регионе».

Регулярные чемпионаты «Золотого кольца», насчитывающего в нынешнем сезоне 53 команды из 20 городов и трех федеральных округов, возобновятся 13 января. В конце апреля стартуют финальные туры и плей-офф.

Антон Подоксик
Фото: Андрей Климов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Новогоднее безумие: ярославцы устроили пробку на парковке торгового центра

Новостройки 3 558 Вторичное жилье 4 305 Сдам в аренду 696 Коммерческая 173
Добавить объявление о продаже недвижимости
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Стиль и красота
За шубкой: на ликвидацию в «Мишель»

За шубкой: на ликвидацию в «Мишель»
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
25 декабря
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (7): типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
Комментарии (29): во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,00 58,99
EUR 68,50 70,49
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 30.12
USD 57,60 -0,03
EUR 68,87 0,08
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2017. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.