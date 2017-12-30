На Юбилейном мосту «Нива» попала под бензовоз

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На Юбилейном мосту в Ярославле старенькая «Нива» попала пол бензовоз. Авария произошла около 13 часов дня.
Как сообщают очевидцы, внедорожник закрутило при перестроении, а следом задело ещё одну «Ниву».
— Авария случилась на самом съезде с моста, сейчас там едва проезжают фуры, дорога встала, — сообщает видеооператор 76.ru Лев Белков.
Выбирайте пути объезда, пока на мосту разбираются с аварией сотрудники ДПС.
Фото: Ярославский автопортал 76, Дмитрий Кисляков
Видео: Анна Елкина
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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