На Юбилейном мосту «Нива» попала под бензовоз

«Нива» залетела под бензовоз

На Юбилейном мосту в Ярославле старенькая «Нива» попала пол бензовоз. Авария произошла около 13 часов дня.

Как сообщают очевидцы, внедорожник закрутило при перестроении, а следом задело ещё одну «Ниву».

— Авария случилась на самом съезде с моста, сейчас там едва проезжают фуры, дорога встала, — сообщает видеооператор 76.ru Лев Белков.

Выбирайте пути объезда, пока на мосту разбираются с аварией сотрудники ДПС.