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Из мэрии Ярославля ушёл первый заместитель Владимира Слепцова
29 декабря 2017
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2017-й год в мэрии Ярославля закончился серьёзными кадровыми изменениями. Свой пост покинул первый заместитель главы города Сергей Тарасов.
— Это было его решение, — говорят в мэрии Ярославля. — Он написал заявление по собственному желанию.
Напомним, Сергей Тарасов работал на посту первого заместителя мэра Ярославля с марта этого года. Кто теперь займёт это место, неизвестно.
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Фото: Сергей Тарасов/Facebook.com
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