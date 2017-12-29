Из мэрии Ярославля ушёл первый заместитель Владимира Слепцова

Сергей Тарасов написал заявление по собственному желанию

2017-й год в мэрии Ярославля закончился серьёзными кадровыми изменениями. Свой пост покинул первый заместитель главы города Сергей Тарасов.

— Это было его решение, — говорят в мэрии Ярославля. — Он написал заявление по собственному желанию.

Напомним, Сергей Тарасов работал на посту первого заместителя мэра Ярославля с марта этого года. Кто теперь займёт это место, неизвестно.

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