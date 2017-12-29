В новогоднюю ночь на Советской площади приготовят 20 тысяч бургеров

Ох, поедим!

В новогоднюю ночь нас от души накормят на Советской площади. Здесь будут наливать чай, кофе, кормить пирожками, бургерами, пряниками. И, похоже, пойдут в этом деле на рекорды.

По предположениям, в ночь на 1 января на Советскую площадь придут более 8 тысяч человек.

— К десяти часам вечера ярмарочные шале приготовят для гостей и жителей региона 15 тысяч пирожков и кондитерских изделий, 10 тысяч литров чая и кофе, испекут более 300 килограммов подарочных и сувенирных пряников. Повара намерены поджарить на гриле более 400 килограммов мяса, приготовить порядка 20 тысяч бургеров, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Напомним, гостей ждет большая праздничная программа, концерт звёзд. А вот традиционного рождественского глинтвейна не будет. Его заменит другой напиток.