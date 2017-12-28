Сотни общественников будут следить за выборами президента в Ярославле

Избирательная комиссия и общественная палата будут работать на выборах сообща

Избирательная комиссия Ярославской области и региональная Общественная палата будут работать на президентских выборах сообща. Они подписали соглашение о взаимодействии.

— Мы развиваем систему контроля за соблюдением избирательных прав граждан в ходе выборов, — рассказали общественники.

Недавно в законе произошли изменения, и теперь общественные палаты могут выдвигать своих независимых наблюдателей на избирательные участки.

— Постараемся их включить в наши семинары или сделать отдельные публичные мероприятия, чтобы все могли понять, что смотреть на выборах, что является законным, а что — нет, — отметил руководитель регионального избиркома Олег Захаров.

Общественная палата Ярославской области планирует отправить по избирательным участкам около 1500 наблюдателей. Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Тем временем, в Ярославле предвыборные штабы есть у трёх кандидатов в президенты. О кандидатах мы знаем много. Но кто стоит за их именами, кто на самом деле делает их популярными в регионах и приводит избирателей к этим фамилиям в день выборов? Знакомимся с начальницами избирательных штабов Ярославля.