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Сотни общественников будут следить за выборами президента в Ярославле
28 декабря 2017
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Избирательная комиссия Ярославской области и региональная Общественная палата будут работать на президентских выборах сообща. Они подписали соглашение о взаимодействии.
— Мы развиваем систему контроля за соблюдением избирательных прав граждан в ходе выборов, — рассказали общественники.
Недавно в законе произошли изменения, и теперь общественные палаты могут выдвигать своих независимых наблюдателей на избирательные участки.
— Постараемся их включить в наши семинары или сделать отдельные публичные мероприятия, чтобы все могли понять, что смотреть на выборах, что является законным, а что — нет, — отметил руководитель регионального избиркома Олег Захаров.
Общественная палата Ярославской области планирует отправить по избирательным участкам около 1500 наблюдателей. Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
Тем временем, в Ярославле предвыборные штабы есть у трёх кандидатов в президенты. О кандидатах мы знаем много. Но кто стоит за их именами, кто на самом деле делает их популярными в регионах и приводит избирателей к этим фамилиям в день выборов? Знакомимся с начальницами избирательных штабов Ярославля.
Фото: Александра Савельева
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