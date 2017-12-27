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Молодые и успешные: рейтинг ярославцев, покоривших мир
27 декабря 2017
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Ярославцы в этом году выстрелили, как никогда. Наши земляки преуспели везде: в кино, в искусстве, на телевидении и на подиуме. Подводя итоги 2017 года, мы решили вспомнить всех тех ярославцев, которые пробили себе дорогу в светлое будущее и сейчас греются в лучах софитов.
2. Рыбинский фотограф Александр Тихомиров также работает с глянцем. Он снимает девушек для пикантного журнала Playboy. Совсем недавно его работы также украсили страницы популярного глянца. Александр поснимал обнажённых красавиц на Мальдивах.
3.Ярославна Елена Летучая сделала очередной шаг в своей звёздной карьере. Телеведущую позвали на Первый канал. Там Елена запустила своё новое шоу «Летучий отряд».
— Вы стали жертвой обмана? Столкнулись со взяточничеством? Страдаете от непрофессионализма или хамства сотрудников официальных структур и организаций? Каждую неделю Елена и ее команда будут разбирать одно из ваших обращений и в эфире Первого канала объяснять, как себя вести, — написала в своем Instagram популярная телеведущая.
4. Актёр Волковского театра Николай Шрайбер снялся в картине Бориса Хлебникова «Аритмия». Фильм сразу же завоевал сердца зрителей и одобрение кинокритиков. А Иван Ургант, посмотрев «Аритмию», назвал Шрайбера блестящим актёром. Нам эта картина особенна близка, ведь снималась она в Ярославле.
5. Дизайнер из Ярославля Оля Костерина покорила подиумы. Девушка не только одевает звёзд кино, певцов и моделей, но ещё и представила свою новую коллекцию на Russian Fashion Week.
6. Ещё один ярославский актёр заслуживает нашего пристального внимания. Роман Курцын снялся в драме «Крым». Картина, несмотря на то, что получила отрицательные отзывы, стала одной из самых обсуждаемых в стране даже до выхода на большие экраны. А сам Курцын презентовал «Крым» в Кремле.
6. И ещё один рыбинец в нашем рейтинге. Художник Андрей Тарусов сейчас живёт в Америке. Он покорил весь мир своими пин-ап-картинами. На днях Андрей создал новую серию плакатов к выходу фильма «Звёздные войны. Последние джедаи».
7. Ярославны активно покоряли обложку журнала Playboy. Сразу четыре наших девушки в финале боролись за право сняться для мужского издания. К сожалению, жюри отдало предпочтение другой красавице. Но вот больше всех ярославцам запомнилась дама с пышными формами Оксана Игнатьевская. Оксана долгое время была в лидерах, и ей совсем чуть-чуть не хватило для победы. Специально для фотосета Оксана сменила имидж.
— У меня был новый образ: длинные волосы и необычный для меня макияж. Мне подбирали максимально закрытый образ, который только возможен для Playboy. У меня размер бюста очень редкий, поэтому больше для меня у них ничего не было. Все детали продумывал стилист, который работал с Алёной Водонаевой. Муж сказал про мой образ: «Даже смотреть страшно. Слишком красивая. Аня Семенович отдыхает».
Все эти ярославцы много и упорно работали, чтобы добиться таких успехов. На этом они не собираются останавливаться. Ну а мы и дальше будем следить за их судьбой и, конечно, рассказывать о новых победах ярославцев нашим читателям.
Фото: Дарья Коновалова/Instagram, Александр Тихомиров/Vk.com, Елена Летучая/Vk.com, Кинопоиск, Роман Курцын, Андрей Тарусов, Оксана Игнатьевская/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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