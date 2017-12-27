Молодые и успешные: рейтинг ярославцев, покоривших мир

Дарья Коновалова покорила весь мир своей красотой

Ярославцы в этом году выстрелили, как никогда. Наши земляки преуспели везде: в кино, в искусстве, на телевидении и на подиуме. Подводя итоги 2017 года, мы решили вспомнить всех тех ярославцев, которые пробили себе дорогу в светлое будущее и сейчас греются в лучах софитов.

Наша землячка Дарья Коновалова дважды снималась для обложки журнала Vogue. Вторая фотосессия состоялась совсем недавно. Ярославская модель появилась на обложке ноябрьского Vogue с округлившимся животиком. Тогда Даша ждала второго ребёнка. А уже 25 ноября Даша в Нью-Йорке родила девочку.

Дарья снялась для Vogue будучи беременной

2. Рыбинский фотограф Александр Тихомиров также работает с глянцем. Он снимает девушек для пикантного журнала Playboy. Совсем недавно его работы также украсили страницы популярного глянца. Александр поснимал обнажённых красавиц на Мальдивах.

Жаркие съёмки на Мальдивах

3.Ярославна Елена Летучая сделала очередной шаг в своей звёздной карьере. Телеведущую позвали на Первый канал. Там Елена запустила своё новое шоу «Летучий отряд».

— Вы стали жертвой обмана? Столкнулись со взяточничеством? Страдаете от непрофессионализма или хамства сотрудников официальных структур и организаций? Каждую неделю Елена и ее команда будут разбирать одно из ваших обращений и в эфире Первого канала объяснять, как себя вести, — написала в своем Instagram популярная телеведущая.

У Елены новое шоу на Первом канале

4. Актёр Волковского театра Николай Шрайбер снялся в картине Бориса Хлебникова «Аритмия». Фильм сразу же завоевал сердца зрителей и одобрение кинокритиков. А Иван Ургант, посмотрев «Аритмию», назвал Шрайбера блестящим актёром. Нам эта картина особенна близка, ведь снималась она в Ярославле.

Игру Николая Шрайбера оценили и зрители, и критики

5. Дизайнер из Ярославля Оля Костерина покорила подиумы. Девушка не только одевает звёзд кино, певцов и моделей, но ещё и представила свою новую коллекцию на Russian Fashion Week.

Модели вышагивали в нарядах ярославского дизайнера

6. Ещё один ярославский актёр заслуживает нашего пристального внимания. Роман Курцын снялся в драме «Крым». Картина, несмотря на то, что получила отрицательные отзывы, стала одной из самых обсуждаемых в стране даже до выхода на большие экраны. А сам Курцын презентовал «Крым» в Кремле.

Роман представил картину в Кремле

6. И ещё один рыбинец в нашем рейтинге. Художник Андрей Тарусов сейчас живёт в Америке. Он покорил весь мир своими пин-ап-картинами. На днях Андрей создал новую серию плакатов к выходу фильма «Звёздные войны. Последние джедаи».

Андрей покорил своими рисунками весь мир

7. Ярославны активно покоряли обложку журнала Playboy. Сразу четыре наших девушки в финале боролись за право сняться для мужского издания. К сожалению, жюри отдало предпочтение другой красавице. Но вот больше всех ярославцам запомнилась дама с пышными формами Оксана Игнатьевская. Оксана долгое время была в лидерах, и ей совсем чуть-чуть не хватило для победы. Специально для фотосета Оксана сменила имидж.

— У меня был новый образ: длинные волосы и необычный для меня макияж. Мне подбирали максимально закрытый образ, который только возможен для Playboy. У меня размер бюста очень редкий, поэтому больше для меня у них ничего не было. Все детали продумывал стилист, который работал с Алёной Водонаевой. Муж сказал про мой образ: «Даже смотреть страшно. Слишком красивая. Аня Семенович отдыхает».

Оксана покорила всех своими шикарными формами

Все эти ярославцы много и упорно работали, чтобы добиться таких успехов. На этом они не собираются останавливаться. Ну а мы и дальше будем следить за их судьбой и, конечно, рассказывать о новых победах ярославцев нашим читателям.