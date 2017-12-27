Прощай, «Чайка»! Снос самого знаменитого долгостроя Ярославля — в режиме онлайн

Скоро от этих стен ничего не останется

Сегодня в Ярославле, можно сказать, историческое событие — сносят, наконец, гостиницу «Чайка» на Московском проспекте. Это один из самых старых долгостроев города. И один из самых страшненьких. Гостиница давно уже заросла, стала притоном для маргиналов и декорацией для экстремальных фотосессий.

На её месте хотят разбить город-сад — здесь появится IT-парк с фантастическими зданиями и собственной инфраструктурой. Здесь можно посмотреть, какой гостиница была в свои последние дни.

А сейчас давайте посмотрим, как сносят легендарный долгострой. Наши корреспонденты уже на месте.