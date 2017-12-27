Обратная связь
Онлайн-трансляция

Город

Прощай, «Чайка»! Снос самого знаменитого долгостроя Ярославля — в режиме онлайн

27 декабря 2017
5 537 17
Чайка, снос, гостиница, Ярославль

Сегодня в Ярославле, можно сказать, историческое событие — сносят, наконец, гостиницу «Чайка» на Московском проспекте. Это один из самых старых долгостроев города. И один из самых страшненьких. Гостиница давно уже заросла, стала притоном для маргиналов и декорацией для экстремальных фотосессий.

 

На её месте хотят разбить город-сад — здесь появится IT-парк с фантастическими зданиями и собственной инфраструктурой. Здесь можно посмотреть, какой гостиница была в свои последние дни.

А сейчас давайте посмотрим, как сносят легендарный долгострой. Наши корреспонденты уже на месте.

16:03 Над «Чайкой» сгущается темнота.

16:00 Внутри здания.

15:59 Полуразрушенные стены гостиницы.

15:56 Внутри гостиницы жутковато. И грязновато.

15:55 Ну как не сделать селфи в такой исторический момент! Саша Савельева и Аня Ёлкина передают привет от «Чайки».

15:53 Пока большой экскаватор работает, маленькие расчищают место, чтобы он мог подъехать.

15:45 Куда денут кирпичи с разрушенных стен, пока не известно.

15:42 Когда будут работать на этажах, то работы планируют проводить только в светлое время суток.

15:40 В темноте будут работать с прожекторами.

15:39 Выглядит впечатляюще!

15:35 Всего на площадке сейчас работают около десяти человек.

15:33 — Всё ездил мимо и думал — уж скорее бы или снести, или достроить, — говорит водитель одного из экскаваторов.

15:32 Здесь полчаса поработал самый большой экскаватор.

15:31 Одну стену первого этажа размером с небольшую комнату разрушают примерно полчаса.

15:31 Стены гостиницы теперь выглядят так.

15:29 Вся работа будет проходить с помощью этих дробильных машин. Работают они небыстро. Верхние этажи будут сдёргивать тросами, предварительно подрезав кирпич.

15:26 Техника будет работать по 12 часов в день.

15:24 Сверху этажи будут срезать по очереди.

15:22 Всего работают три дробильные машины. Медленно дробят стену.

15:21 Сносить здание будут три месяца.

15:15 На площадке стоит машина-«дробилка» для разрушения стен.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Анна Елкина, Александра Савельева
Видео: Лев Белков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Уборка по-ярославски: коммунальщики сбросили снег с дороги в Волгу

Новостройки 3 782 Вторичное жилье 4 704 Сдам в аренду 690 Коммерческая 173
Добавить объявление о продаже недвижимости
Стиль и красота
За шубкой: на ликвидацию в «Мишель»

За шубкой: на ликвидацию в «Мишель»
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлит контракт с главным тренером

Ярославский «Локомотив» продлит контракт с главным тренером

Фильм недели
позавчера
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (4): типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
Комментарии (29): во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,55 58,24
EUR 68,55 69,34
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 28.12
USD 57,45 -0,28
EUR 68,23 -0,31
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2017. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.