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Прощай, «Чайка»! Снос самого знаменитого долгостроя Ярославля — в режиме онлайн
27 декабря 2017
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Сегодня в Ярославле, можно сказать, историческое событие — сносят, наконец, гостиницу «Чайка» на Московском проспекте. Это один из самых старых долгостроев города. И один из самых страшненьких. Гостиница давно уже заросла, стала притоном для маргиналов и декорацией для экстремальных фотосессий.
На её месте хотят разбить город-сад — здесь появится IT-парк с фантастическими зданиями и собственной инфраструктурой. Здесь можно посмотреть, какой гостиница была в свои последние дни.
А сейчас давайте посмотрим, как сносят легендарный долгострой. Наши корреспонденты уже на месте.
15:55 Ну как не сделать селфи в такой исторический момент! Саша Савельева и Аня Ёлкина передают привет от «Чайки».
15:33 — Всё ездил мимо и думал — уж скорее бы или снести, или достроить, — говорит водитель одного из экскаваторов.
15:29 Вся работа будет проходить с помощью этих дробильных машин. Работают они небыстро. Верхние этажи будут сдёргивать тросами, предварительно подрезав кирпич.
Фото: Анна Елкина, Александра Савельева
Видео: Лев Белков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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