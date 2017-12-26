В Ярославле подстрелили говорящего ворона Васю

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Разговаривающий ворон Вася пропал у жительницы Ярославля Ирины Ёжиковой 22 декабря. За ручную птицу переживали сотни людей. Еще бы, Василий — звезда местного Фейсбука. Ворон человеческим голосом говорит «Вася ворон», просит есть и смеется.
Объявление о пропаже любимца Ирина разместила в соцсетях:
— Пропал мой ручной вОрон, которого зовут Вася. Он подобран птенцом и мной выращен и обучен. Возраст 5 лет. Эта птица не сможет жить в клетке, в неволе и сложен в питании, так как его надо кормить естественной для него пищей. Если кто увидит или услышит, что такая птица где-то появилась, то прошу сообщить, так как, когда человек его отловивший поймет, что не может его содержать и выпустит где-то, то он может не найти дорогу домой и погибнуть, — написала Ирина на своей странице в «Фейсбуке».
Вася жил в просторном вольере на участке возле частного дома, его выпускали свободно полетать, но он всегда возвращался домой.
Сегодня Ирине позвонили и сообщили, что ворона нашли. Он жив, но ранен — по птице кто-то стрелял. У Васи повреждены крыло и лапка. Сейчас хозяйка повезла питомца в клинику, а за Васю переживают и «держат кулачки» его многочисленные поклонники и друзья Ирины.
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Фото: Ирина Ёжикова/Фэйсбук
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