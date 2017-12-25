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Градозащитница за свой счёт будет охранять исторический дом Ярославле
25 декабря 2017
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Ярославская градозащитница собралась за свой счёт охранять объект культурного наследия.
Дом на улице 1905 года в Дзержинском районе Ярославля уже начали разбирать на доски. Трехэтажное здание признано объектом культурного наследия, но у полуразрушенного здания нет никакой охраны или хотя бы забора.
— Сделала себе новогодний подарок — оплатила три месяца работы камеры видеонаблюдения на доме №12 по улице 1905 года. Хороших всем праздников! — радостно поделилась новостью Елена Богданова.
О результатах видеонаблюдения градозащитница сообщит позже.
Фото: Елена Богданова
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