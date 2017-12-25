Градозащитница за свой счёт будет охранять исторический дом Ярославле

Ярославская градозащитница за свой счёт будет охранять дом

Ярославская градозащитница собралась за свой счёт охранять объект культурного наследия.

Дом на улице 1905 года в Дзержинском районе Ярославля уже начали разбирать на доски. Трехэтажное здание признано объектом культурного наследия, но у полуразрушенного здания нет никакой охраны или хотя бы забора.

— Сделала себе новогодний подарок — оплатила три месяца работы камеры видеонаблюдения на доме №12 по улице 1905 года. Хороших всем праздников! — радостно поделилась новостью Елена Богданова.

О результатах видеонаблюдения градозащитница сообщит позже.