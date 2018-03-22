×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Архив
2018
2017
Обратная связь

Авто

Когда повезло с водителем: семь типов таксистов, которых никто не любит

22 марта 2018 06:50
19 975 44
такси

Сегодня, в День таксиста, мы решили выразить искреннюю благодарность всем таксистам, которые не попадают в список типажей, описанных ниже. Вас мало, но вы нам нужны. Спасибо за аккуратную езду, деликатность и пунктуальность.

А вот какая классификация получилась у нас. Основывались мы на жалобах наших читателей и собственном опыте. Узнаете их?

1. Таксист-спикер

Власти не там ищут кадровый резерв. Все блестящие умы работают в такси. Они знают, кто отравил Скрипаля. И что происходит в Сирии. Зачем держат Дмитрия Анатольевича. Кто создал биткоин. И причем тут масоны (подсказка — всё это часть большой игры).

Им, в отличие от вас, очевидно, что постепенное выравнивание экспортной пошлины в среднесрочной перспективе приводит к дестабилизации фискальной политики.

Многие из них весьма успешны в бизнесе. На худой конец, умеют заработать на спредах. Или волатильности. Или майнинге.

Частенько они мастера спорта, знатоки дыр в законодательстве и неоднократные свидетели НЛО (Квадрокоптер? Да не смеши... Я в ПВО служил...).

Откуда мы все это знаем? Они сами рассказали.

2. Таксист-меломан

Неверно думать, что таксисты предпочитают шансон. Убогое клише. Они ценят юмор и песни про любовь, созданные по формуле «Я тебя, ты меня, но я всё равно». Как люди в тренде, они слушают рэп про тяготы жизни в спальных районах. А еще любят музыкальное направление, которое снаружи автомобиля всегда звучит одинаково — утс-утс-утс. Единственное, чего никогда не слушают таксисты-меломаны — это хорошей музыки.

Поэтому пара советов. Никогда не садитесь к таксисту, который слушает тишину — или что-то сломалось, или ему шепчут вражеские голоса. Если же таксист предпочитает добротный рок, классику или Анну Герман — бегите. Вряд ли это к добру.

3. Таксист-парфюмер

Будьте снисходительны: если бы в вашей машине п*рдели по сорок человек в сутки, вы бы тоже повесили ёлочку и облились одеколоном. А попутно курили бы в приоткрытое окно. Когда-нибудь парфюмеры увековечат этот аромат под торговой маркой Fragrance du chauffeur. Пока приходится комбинировать из того что есть.

4. Таксист-топографист

Этим таксистам важно показать, что они знают город лучше навигатора. Что они изучили партизанские тропы. Там, где можно проехать по прямому проспекту, они сворачивают во дворы.

Пассажир в это время проходит пять стадий принятия неизбежного: отрицание (да не может быть...), гнева (ну на кой хрен?...), торга (полтинник сверху и выхожу...), депрессии (таксист д*рьмо, дворы д*рьмо, работа д*рьмо...) и, наконец, принятия (все-таки я успел пожить...).

Но фильм ужасов заканчивается, таксист возвращается на проспект примерно в ту же точку и резюмирует:

— Срезал чуток.

5. Таксист-пикапер

Так как таксистов-женщин не так много, цитатник этой категории водителей нам помогли собрать девочки. Вот его типичные фразы. Знакомо?

— А что так допоздна работаешь?

— Мне нравится, как ты смеешься.

— А я тоже допоздна работаю.

— Такая красивая и одна...

— Давай поедем кататься.

— И что, что замужем? Я тоже на работе.

При необходимости повторить.

Британские ученые установили корреляцию между размером надписи Sex Instructor и всем остальным. Но кто верит британским ученым?

К сожалению, такие мачо весьма активны в соцсетях. Как они вас находят? Да бросьте — у них же ваш номер. Откуда у них время? Ответ ниже.

6. Таксист-гаджетоман

Таксист и гаджет — тревожное сочетание. Он смотрит в смартфон, когда ты садишься. Он стучит по нему мозолистым пальцем. Он отвечает на сообщения. Он прокладывает заново маршрут. Он ищет в списке клиента пожирнее. Вполглаза смотрит фильм. Чатится с предыдущей пассажиркой. И, наконец, поднимает глаза на дорогу.

Вы как раз приехали в конечную точку. Он смотрит осоловело по сторонам и снова погружается в онлайн, не вполне понимая, что случилось.

7. Таксист-Шумахер

Ремень безопасности продернут позади сиденья. На панели приборов check engine. Глушитель вздрагивает от боли. Автомобилем может быть праворучка или «китаец» или Priora, но в том состоянии, когда особенной разницы уже нет.

В вашем взгляде читается: «Оно точно поедет?». А это, извините, вызов. Таксист его принимает с благодарностью.

Потом следует езда в манере, при которой письма счастья, как правило, приходят на девять дней. Боясь говорить под руку, вы с укоризной хмурите ягодицы, успокаивая себя тем, что как-то он все-таки дожил до своих двадцати двух. Когда американские горки закончились, вы смотрите на время. И как при таком рвении можно было опоздать?

Какой бы таксист не попался, мы желаем вам приятной дороги, а водителей поздравляем ещё раз с праздником!

Артем Краснов Написать письмо
Фото: Полина Авдошина (инфографика), Илья Бархатов
Продажа авто, мото
Далее: 03.11.2017 Не продают ОСАГО: как получить страховку и моральное удовлетворение

Погода
Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло
Авто
Когда повезло с водителем: семь типов таксистов, которых никто не любит

Когда повезло с водителем: семь типов таксистов, которых никто не любит
Спорт
«Схлестнулись с соперником»: драку ярославских и питерских хоккеистов в КХЛ назвали битвой дня

«Схлестнулись с соперником»: драку ярославских и питерских хоккеистов в КХЛ назвали битвой дня
Спорт
Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»

Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»
Бизнес
«Сименс Финанс» в Ярославле улучшает условия лизинга

«Сименс Финанс» в Ярославле улучшает условия лизинга

Фильм недели
сегодня
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,75 57,03
EUR 70,00 70,25
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 22.03
USD 57,50 -0,21
EUR 70,57 -0,66
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.