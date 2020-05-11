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Президент уже обдумывает, кого вспомнить в следующий раз

Президент уже обдумывает, кого вспомнить в следующий раз

Сначала были печенеги и половцы, а теперь президент, описывая ситуацию с коронавирусом, обратился к мифам Древней Греции. Именно они подарили нам морских чудищ Сциллу и Харибду, о которых вспомнил Владимир Путин на совещании 11 мая. Так и сказал: «Россия должна пройти между Сциллой и Харибдой». Постоянные зрители президентских «стримов» уже начали привыкать к регулярному ликбезу, но здесь гуглить пришлось даже самым просвещённым. А вместе с ответами нашлись и мемы.

Досталось, конечно, не только древнегреческому эпосу.

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мемыВладимир Путин
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