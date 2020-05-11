Сначала были печенеги и половцы, а теперь президент, описывая ситуацию с коронавирусом, обратился к мифам Древней Греции. Именно они подарили нам морских чудищ Сциллу и Харибду, о которых вспомнил Владимир Путин на совещании 11 мая. Так и сказал: «Россия должна пройти между Сциллой и Харибдой». Постоянные зрители президентских «стримов» уже начали привыкать к регулярному ликбезу, но здесь гуглить пришлось даже самым просвещённым. А вместе с ответами нашлись и мемы.
Половцы и печенеги, Сцилла и Харибда — продолжи ассоциативный ряд. Лично я топлю за Чужого и Хищника.— Askar Rahimberdiev (@arahimberdiev) May 11, 2020
Иду я, значит, между Сциллой и Харибдой, и тут Сцилла мне говорит: стой, пропуск! А Харибда: вы оштрафованы, у вас перчаток нет— Тётя Ира (@tyotya_ira) May 11, 2020
Нетфликсу стоит обратить внимание на парня, который Путину обращения пишет:— Oh_not_you_please (@CravyOks) May 11, 2020
Season 1 Episode 3: Печенеги и половцы
Season 1 Eposide 6: Сцилла и Харибда
Я ни на что не намекаю, но Гладиаторы и Викинги не просто так в топе висят. *wink, wink*
Мама: а кто такие Сцилла и Харибда?— Angela (@forever_whining) May 11, 2020
Клянусь, у меня сердце остановилось, когда она сказала имя Сцилла
Интересно, много человек сейчас гуглят, кто такие Сцилла и Харибда?— Офисный Плато 📈📉 (@Nebazanas) May 11, 2020
Досталось, конечно, не только древнегреческому эпосу.
Помните дни, в которые мы как бы не работали, но работали?— Я что-то нажал и все зависло (@alexlit_double) May 11, 2020
Так вот, они как бы закончились, но не закончились.
Путин: С 12 мая период нерабочих дней в России завершается.— Инфантильная бабка (@girl_vk) May 11, 2020
Здравый смысл: pic.twitter.com/MrUuGWXxdq