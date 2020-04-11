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Шенгенскую зону могут закрыть до осени из-за коронавируса

Границы Европы закрыты для свободных перемещений с середины марта

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В настоящее время международные перелеты в России прекращены, за исключением рейсов, на которых возвращаются наши соотечественники из-за границы

В настоящее время международные перелеты в России прекращены, за исключением рейсов, на которых возвращаются наши соотечественники из-за границы

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что из-за пандемии коронавируса в мире границы в Европу будут закрыты до сентября. Об этом пишет ТАСС. Намерение политик объяснил разницей в том, как эпидемия протекает в разных странах: США только подходят к пику, а Азия не исключает второй волны.

Макрон отметил, что закрытие Шенгенской зоны повлияет на восстановление экономики.

Внешние границы Европы закрыты с 17 марта на 30 дней. Запрещены любые поездки, кроме неотложных; под исключение попадают дипломаты, медики и другие специалисты, занимающиеся борьбой с коронавирусом. Ранее Еврокомиссия порекомендовала продлить ограничения внутри Шенгенской зоны до 15 мая.

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