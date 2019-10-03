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Страна и мир

«Союз МС-12» с космонавтом из Ярославской области приземлился в степи Казахстана

В Центре управления полётов сообщили об эвакуации экипажа корабля

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На борту&nbsp;«Союза МС-12» находились трое членов экипажа

На борту «Союза МС-12» находились трое членов экипажа

Сегодня на Землю вернулся экипаж «Союза МС-12». Космический корабль, который несколько часов назад отстыковался от МКС, приземлился в степи Казахстана.

— Все три члена экипажа корабля «Союз МС-12» успешно эвакуированы, — сообщили в Центре управления полётами.

Из космоса вернулись космонавт из Рыбинска Алексей Овчинин, американский астронавт Ник Хейг и представитель Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.

Космонавта Алексея Овчинина на днях ждут в Ярославской области, дома ему приготовили сюрприз. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Коровьев
    3 окт 2019 в 16:39

    Сказки народов мира