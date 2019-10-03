«Союз МС-12» с космонавтом из Ярославской области приземлился в степи Казахстана

Сегодня на Землю вернулся экипаж «Союза МС-12». Космический корабль, который несколько часов назад отстыковался от МКС, приземлился в степи Казахстана.

— Все три члена экипажа корабля «Союз МС-12» успешно эвакуированы, — сообщили в Центре управления полётами.

Из космоса вернулись космонавт из Рыбинска Алексей Овчинин, американский астронавт Ник Хейг и представитель Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.

Космонавта Алексея Овчинина на днях ждут в Ярославской области, дома ему приготовили сюрприз. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.